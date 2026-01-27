Путин сделал шокирующее заявление на встрече с губернатором Ленинградской области

27 января 2026, 07:55

Путин заявил, что Россию просят не наносить удары по объектам на Украине

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин отметил, что несмотря на просьбы не наносить удары по украинской инфраструктуре, атаки беспилотников на территорию страны продолжаются. Это заявление он сделал во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, пишет РИА Новости.





Глава региона рассказал о мерах по защите территории от беспилотников. Он сообщил о завершении строительства 16 из 17 объектов, которые помогают противостоять угрозам. По словам губернатора, все они были софинансированы. Он добавил, что атаки со ​стороны киевского режима продолжаются.





«А нас просят этого не делать», — отметил Владимир Путин.