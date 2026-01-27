Путин сделал шокирующее заявление на встрече с губернатором Ленинградской области
Путин заявил, что Россию просят не наносить удары по объектам на Украине
Президент России Владимир Путин отметил, что несмотря на просьбы не наносить удары по украинской инфраструктуре, атаки беспилотников на территорию страны продолжаются. Это заявление он сделал во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, пишет РИА Новости.
Глава региона рассказал о мерах по защите территории от беспилотников. Он сообщил о завершении строительства 16 из 17 объектов, которые помогают противостоять угрозам. По словам губернатора, все они были софинансированы. Он добавил, что атаки со стороны киевского режима продолжаются.
«А нас просят этого не делать», — отметил Владимир Путин.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.