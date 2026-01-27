Достижения.рф

Путин сделал шокирующее заявление на встрече с губернатором Ленинградской области

Путин заявил, что Россию просят не наносить удары по объектам на Украине
Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин отметил, что несмотря на просьбы не наносить удары по украинской инфраструктуре, атаки беспилотников на территорию страны продолжаются. Это заявление он сделал во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, пишет РИА Новости.



Глава региона рассказал о мерах по защите территории от беспилотников. Он сообщил о завершении строительства 16 из 17 объектов, которые помогают противостоять угрозам. По словам губернатора, все они были софинансированы. Он добавил, что атаки со ​стороны киевского режима продолжаются.

«А нас просят этого не делать», — отметил Владимир Путин.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Дарья Осипова

