Уиткофф назвал легендой одного из участников переговоров с Путиным
Уиткофф назвал переводчика Путина легендой
Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время последнего визита в Кремль назвал легендой переводчика российского лидера Владимира Путина. Кадры с той встречи в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.
Переводчиком президента России является старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков.
«О, легенда! Я теперь могу распознать ваш голос», — сказал Уиткофф, обращаясь к российскому переводчику.
Американский чиновник заявил, что голос Садыкова — лучший в мире. Переговоры между главой российского государства и американской делегацией, включавшей Уиткоффа, прошли в ночь на 23 января и длились свыше 3,5 часов.