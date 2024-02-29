Путин: Россия выделит 150 млрд рублей на обновление общественного транспорта

Фото: сайт Кремля
Россия выделит 150 млрд рублей на обновление общественного транспорта. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего обращения к Федеральному собранию.
Он также отметил, что особое внимание будет уделено паркам учебных заведений.
Речь идет об автобусах, троллейбусах, трамваях. На закупку школьных автобусов правительство выделит 66 миллиардов рублей, отметил президент.
Кроме того, глава государства призвал обновить воздушный парк за счет отечественных самолетов, которые не будут уступать иностранному авиационному транспорту.
Владимир Путин также намерен развивать железнодорожные пути и прокладывать новые магистрали, в том числе в Белоруссию.
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Речь идет об автобусах, троллейбусах, трамваях. На закупку школьных автобусов правительство выделит 66 миллиардов рублей, отметил президент.
Владимир Путин также намерен развивать железнодорожные пути и прокладывать новые магистрали, в том числе в Белоруссию.
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Анастасия Хохлова