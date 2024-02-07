Путин: С 1 февраля в РФ проиндексировали более 40 выплат для 20 млн россиян

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«С 1 февраля на 7,4% проиндексировано более 40 различных выплат для почти 20 млн человек», — прокомментировал изменения Путин.
Президент также напомнил, что в феврале правительство проиндексировало материнский капитал, единое пособие для семей с детьми и беременных. Помимо этого, в России проиндексировали страховую пенсию для 31 миллиона неработающих граждан пенсионного возраста.
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