Песков подтвердил, что Путин дал интервью Такеру Карлсону

Фото: Сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Путин и Карлсон побеседовали ещё вчера. Он также сообщил, что интервью будет обнародовано, как только журналист будет готов его опубликовать.
Напомним, Такер Карлсон — американский журналист, бывший ведущий программы на телеканале Fox News. 24 сентября 2023 года он заявил, что уже пытался взять интервью у Владимира Путина, однако, этому помешало правительство Соединённых Штатов Америки.
Журналист впервые прибыл в Россию 4 февраля, тогда реальная цель его визита не разглашалась. Вчера он официально подтвердил, что взял интервью у главы российского государства. Карлсон заявил, что хочет рассказать западному миру о том, что на самом деле происходит в России и на Украине.
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Напомним, Такер Карлсон — американский журналист, бывший ведущий программы на телеканале Fox News. 24 сентября 2023 года он заявил, что уже пытался взять интервью у Владимира Путина, однако, этому помешало правительство Соединённых Штатов Америки.
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Евгения Парфентьева