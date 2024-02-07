Радио1
Главная / Новости / Политика/ Песков подтвердил, что Путин дал интервью Такеру Карлсону

Песков подтвердил, что Путин дал интервью Такеру Карлсону

07 февраля 2024, 12:56
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Путин и Карлсон побеседовали ещё вчера. Он также сообщил, что интервью будет обнародовано, как только журналист будет готов его опубликовать.

Напомним, Такер Карлсон — американский журналист, бывший ведущий программы на телеканале Fox News. 24 сентября 2023 года он заявил, что уже пытался взять интервью у Владимира Путина, однако, этому помешало правительство Соединённых Штатов Америки.


Журналист впервые прибыл в Россию 4 февраля, тогда реальная цель его визита не разглашалась. Вчера он официально подтвердил, что взял интервью у главы российского государства. Карлсон заявил, что хочет рассказать западному миру о том, что на самом деле происходит в России и на Украине.

Читайте также:

Американский журналист Такер Карлсон впервые прилетел в Россию

Журналист Джонс: Интервью Карлсона с Путиным записано и скоро выйдет

Раскрыта истинная цель визита американского журналиста Карлсона в Россию
#владимир путин
#дмитрий песков
#интервью
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков объяснил, почему Путин согласился на интервью с Карлсоном
Песков: Путин дал интервью Карлсону из-за его проамериканской позиции
07 февраля 2024, 13:41

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин согласился дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону из-за того, что его позиция отличается от остальных западных обозревателей, об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«У него позиция, которая отличается от остальных, она ни коем образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская. Но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции вот этих вот традиционных англо-саксонских СМИ», — объяснил спикер Кремля.

Ранее Песков подтвердил, что интервью Владимира Путина и Такера Карлсона действительно состоялось. По его словам, журналист опубликует материалы так скоро, как будет готов это сделать.

Напомним, Карлсон впервые прибыл в Москву 4 февраля. Сперва реальные цели его визита не раскрывались.

Читайте также:

Песков подтвердил, что Путин дал интервью Такеру Карлсону

Журналист Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина - Newsweek

Американский журналист Такер Карлсон впервые прилетел в Россию
#интервью
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Члены территориальных избиркомов участвуют в выездных встречах с жителями Подмосковья
07 февраля 2024, 13:35

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

Члены подмосковных территориальных избирательных комиссий участвуют в выездных встречах с жителями региона. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлизбиркома.
Сотрудники ТИКов рассказывают о сроках и доступных формах голосования, о предстоящем адресном информировании жителей. Жители задают интересующие их вопросы о выборах президента России и высказывают предложения по улучшению голосования на отдалённых территориях.
«В Подмосковье найден удобный вариант диалога с жителями – «выездная администрация». Это формат работы, при котором не жители идут в администрацию, а администрация приходит к ним. В подобных встречах участвуют и члены территориальных избирательных комиссий региона», - говорится в телеграм-канале Мособлизбиркома.
Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут проводить три дня – с 15 по 17 марта.

В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ смогут жители 28 регионов, в том числе Подмосковья.

Если планы избирателя изменились, заявление на участие в ДЭГ можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки.

Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

С 17 февраля до 7 марта пройдёт адресное информирование жителей Подмосковья. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением Московской области о предстоящем голосовании. Все информаторы прошли обучение.

Читайте также:

Все подмосковные избирательные участки оснастят системами видеофиксации

Жителям Подмосковья рассказали, как узнать информатора о президентских выборах

Мособлизбирком презентовал форму для подмосковных информаторов
#мособлизбирком
#выборы
#президент
#участок
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Скупает недвижимость и готовится бежать»: На Украине раскрыли план Зеленского
Медведчук: Зеленский скупает недвижимость за рубежом и готовится бежать
07 февраля 2024, 13:25

Президент Украины Владимир Зеленский активно скупает недвижимость за рубежом и готовится к побегу из страны, об этом сообщил украинский политик Виктор Медведчук в своей статье на сайте «Другая Украина».
По информации политика, Зеленский, через подставных лиц, приобрёл себе элитные апартаменты в столице ОАЭ Дубае. Недвижимость обошлась президенту в 16,9 миллиона долларов.

По его словам, Зеленский стал выводить деньги через офшорные счета ещё до избрания на пост президента Украины. Делает он это при помощи своего близкого друга Сергея Шифера. Так, 22 декабря 2023 года Шифер закрыл сделку по покупке квартиры в дубайском элитном жилом комплексе BVLGARI MARINA LOFTS.

«Зеленский утверждает, что украинцы сражаются за себя, за свое существование, но это циничная ложь», — прокомментировал ситуацию Медведчук.

Он заявил, что граждане Украины погибают только за коррупционные схемы, при помощи которых обогащаются их власти.

Читайте также:

«Указ уже готов»: В Хорватии рассказали о хитром плане Зеленского

«Без резких движений»: Жена Зеленского высказалась об украинских беженцах

«Тщеславие и глупость»: В ЕС назвали причины, по которым Зеленский хочет уволить Залужного
#владимир зеленский
#коррупция
#оаэ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посол РФ в Оттаве назвал воровством изъятие Канадой российских активов
07 февраля 2024, 13:22

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Российский посол в Оттаве Олег Степанов прокомментировал поправки в местное законодательство, благодаря которым канадское правительство сможет изымать активы РФ и передавать их Киеву. Он назвал такие действия банальным грабежом и воровством.
Такие изменения в законы Канады уже внесены, подчеркнул дипломат в разговоре с РИА Новости. Теперь правительство Трюдо сможет конфисковывать частные российские активы, находящиеся в юрисдикции Страны Кленового Листа, и передавать их киевскому режиму. По данным Королевской конной полиции, в Канаде таковых заморожено на сумму около 100 миллионов долларов США. Кроме того, заблокированы финансовые транзакции на сумму приблизительно 228 миллионов долларов, добавил посол.

По мнению Олега Степанова, Трюдо и местные власти выставляют себя настоящим посмешищем, стремясь придать своим уголовным деяниям видимость некой легитимности. После таких действий Канада не смеет называть правовым государством, заключил дипломат.

Читайте также:

Посол России призвал Канаду к ответственности за укрывательство нацистов

Канада получила запрос РФ об экстрадиции эсэсовца Гунько

В Канаде предрекли полный отказ Запада от помощи Украине при следующем шаге Зеленского
#сша
#изменения
#правительство
#посол
#дипломат
#законы
#активы
#канада
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На праймериз в Неваде графа «против всех» обошла по популярности Никки Хейли
07 февраля 2024, 12:23

Фото: istockphoto/twinsterphoto

На праймериз (внутрипартийные выборы - прим. ред.) в штате Невада после обработки 50% бюллетеней бывший постоянный представитель США в ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли набирает 33,4% голосов. Графу «против всех» предпочли 60,3% избирателей.
Такая ситуация сложилась из-за того, что в предварительных выборах не участвует самый популярный кандидат от республиканцев — экс-президент США Дональд Трамп, поясняют обозреватели газеты The New York Times. Это в свою очередь объясняется особенностями электорального законодательства штата Невада.

Ранее бывший и, возможно, будущий американский президент призывал однопартийцев полностью игнорировать праймериз в этом штате. Однако большинство соратников Трампа по партии рекомендовали выбирать графу «против всех». Таким образом, главная интрига внутрипартийных выборов заключалась в том, сумеет ли Хейли обойти по популярности эту графу. Очевидно, что женщина-политик проиграла эту гонку с большим отставанием.

Читайте также:

Трамп обжаловал в Верховном суде недопуск к праймериз в Колорадо

Трамп оспорил решение о недопуске к праймериз в штате Мэн

Трамп прокомментировал свою победу на праймериз в Нью-Гэмпшире
#сша
#президент
#дональд трамп
#женщина
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, когда появится интервью Карлсона с Путиным
WSJ: Интервью Путина с Карлсоном, вероятно, будет опубликовано 8 февраля
07 февраля 2024, 12:19

Фото: iStock/smolaw11

Интервью российского президента Владимира Путина и американского журналиста Такера Карлсона, вероятно, появится 8 февраля. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.
Напомним, 7 февраля журналист Алекс Джонс сообщил, что Такер Карлсон уже провел интервью с президентом России Владимиром Путиным и уже скоро оно выйдет. По его словам, интервью с Путиным уже заставляет нервничать цензоров Запада, которые пытаются держать в неведении американцев.

Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал предателем Карлсона за его визит в Россию. Однако сам Карлсон не считает себя виноватым за предстоящее интервью с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что это не делает его предателем своей страны.

Читайте также:

«Стан единомышленников»: почему Такер Карлсон прибыл в Москву и зачем ему Путин

В США отреагировали на визит Карлсона в Москву

Маск призвал арестовать всех, кто угрожает Карлсону из-за визита в Москву
#сша
#журналист
#страны
#интервью
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведев рассказал, какое оружие применит Россия при нападении НАТО
Медведев: При нападении НАТО на РФ будут применены баллистические ракеты
07 февраля 2024, 12:16

Фото: kremlin.ru

Война России и НАТО не будет вестись в окопах, в случае угрозы – Москва применит баллистические ракеты, с таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
По словам российского политика, европейские лидеры сегодня активно пропагандируют идею о военной угрозе со стороны России, которая, якобы, нависает над странами Североатлантического альянса.

«Если, не дай Бог, такая война случится, то она не пойдёт по сценарию СВО. Она не будет вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники, дронов и средств РЭБ», — отметил зампред.

Он заявил, что военный потенциал России и огромного военного блока НАТО, очевидно, разный. Именно поэтому Россия будет вынуждена нанести странам альянса ассиметричный ответ — у неё просто не останется другого выхода.

«Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. Это основано на наших доктринальных военных документах и хорошо известно всем. И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис», — прокомментировал ситуацию Медведев.

Читайте также:

Медведев: Если страны НАТО отдадут свои аэродромы ВСУ, то станут целью для ВС РФ

«Откусят по кусочку»: На Западе уже планируют, как будут делить Украину после проигрыша

В НАТО обсуждают будущее альянса без лидерства США в случае президентства Трампа
#дмитрий медведев
#нато
#россия
#война
#ракета
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Швеция прекращает расследование по «Северным потокам»
07 февраля 2024, 12:08

Фото: iStock/michal-rojek

Швеция официально объявила, что прекращает процесс расследования подрыва «Северных потоков», об этом сообщили в прокуратуре страны.
Вчера, по информации из неофициальных источников, стало известно, что Швеция планирует закрыть расследование диверсии, совершенной на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». При том, что некоторые взрывы произошли именно в экономическом пространстве Швеции.

Сегодня в шведском надзорном ведомстве подтвердили, что действительно прекращают вести расследование о взрывах, которые в России были названы терактом. По официальной причине — расследование решили закрыть из-за отсутствия подозреваемых.

Читайте также:

В Швеции объявили о планах закрыть расследование по «Северным потокам»

В ГП ФРГ заявили о продолжении расследования взрывов на «Северных потоках»

Путин: Подрыв «Северных потоков» является актом терроризма
#швеция
#северный поток
#взрыв
#расследование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Матвиенко: Запад скрывает от граждан, что Ил-76 сбили ракетами Patriot
07 февраля 2024, 11:43

Фото: сайт Кремля

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Запад скрывает от своих граждан информацию о том, что российский самолет Ил-76 с украинскими пленными на борту, был сбит американскими ракетами Patriot. Об этом он сказала в ходе пленарного заседания.
«Я думаю, что должны услышать не только парламенты, но надо дать поручение через министерство иностранных дел и наши посольства в этих странах, и не только в этих, чтобы они проинформировали граждан этих стран, общественные организации, общественность. Ведь всё скрывают, всё покрывают. Даже когда абсолютно доказано», - заявила Матвиенко.

Она уточнила, что российские эксперты установили, что Ил-76, на борту которого находились украинские пленные, подлежащие обмену, был сбит ВСУ с использованием американских ракет Patriot. Матвиенко подчеркнула, что только «безумные люди» могли отдать подобный приказ.

Напомним, 24 января ВСУ сбили этот военно-транспортный самолет в Белгородской области. В результате погибли 65 украинских пленных, три офицера ВС РФ и шесть членов экипажа.

Читайте также:

В Госдепе по-хамски ответили на вопрос о расследовании крушения Ил-76

Мирошник раскрыл, зачем был сбит самолет Ил-76 с украинскими пленными

Стало известно о планировании Украины к атаке российского Ил-76 с пленными
#эксперты
#поручение
#люди
#пленные
#всу
#матвиенко
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф