Владимир Путин объяснил, почему растут цены за ЖКХ

09 декабря 2025, 19:18

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рост тарифов ЖКХ в условиях инфляции необходимо сдерживать. Об этом президент сказал на заседании Совета по правам человека. Его слова приводит ТАСС.





Путин отметил, что инфляционные процессы действительно ведут к повышению тарифов. Однако, по его словам, важно, чтобы этот рост оставался умеренным. Российский лидер подчеркнул, что повышение не должно носить стихийный характер.



Он поручил Федеральной антимонопольной службе и региональным комиссиям строго контролировать ситуацию. Президент добавил, что нельзя допускать чрезмерного роста цен под предлогом инфляции.



