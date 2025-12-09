Достижения.рф

Стало известно о решении Путина, которое испугало Запад

Indian Express: Визит Путина в Индию потряс некоторые западные страны
Владимир Путин и Нарендра Моди (Фото: www.kremlin.ru)

Визит президента России Владимира Путина в Индию «потряс» некоторые страны Запада. Об этом сообщает The Indian Express.



Визит Путина в Индию, как отмечает индийская пресса, стал историческим событием, символизирующим конец однополярного мира.

4 декабря глава российского государства прибыл в Индию с официальным визитом. На следующий день в Нью-Дели состоялись переговоры между Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которые продлились более двух часов. В результате переговоров лидеры стран выпустили совместное заявление, где обозначили ключевые направления сотрудничества и подтвердили намерение углублять стратегическое партнерство.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0