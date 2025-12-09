Стало известно о решении Путина, которое испугало Запад

09 декабря 2025, 11:49

Indian Express: Визит Путина в Индию потряс некоторые западные страны

Владимир Путин и Нарендра Моди (Фото: www.kremlin.ru)

Визит президента России Владимира Путина в Индию «потряс» некоторые страны Запада. Об этом сообщает The Indian Express.