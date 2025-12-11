Песков: Путин может провести международный телефонный разговор этим вечером
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ Владимир Путин может провести международный телефонный разговор уже вечером. Об этом сообщает ТАСС.
Подробностей или темы возможного диалога Песков не уточнил.
«Уже вечером возможен международный телефонный разговор, будем вас информировать», — отметил он.
