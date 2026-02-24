Путин сделал заявление после взрыва у вокзала в Москве
Путин: взрыв у Савеловского вокзала в Москве мог стать следствием вербовки
Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве мог стать следствием вербовки через интернет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.
По его словам, которые приводит РИА Новости, человеку «всучили» бомбу, а затем дистанционно взорвали ее и сотрудников МВД.
«Судя по всему, это требует, конечно, дополнительной работы с вашей стороны, но уже сейчас ясно, что, судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка через интернет скорее всего», — сказал Путин.Напомним, взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на вторник. Неизвестный подошел к машине Госавтоинспекции, после чего в его руках сработало устройство. В результате погиб сотрудник ДПС и сам злоумышленник, еще двое полицейских получили ранения.
СК возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств. Сейчас личности подрывника и его возможных пособников устанавливаются.