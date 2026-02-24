Путин сделал заявление после взрыва у вокзала в Москве

24 февраля 2026, 16:58

Путин: взрыв у Савеловского вокзала в Москве мог стать следствием вербовки

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве мог стать следствием вербовки через интернет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.





По его словам, которые приводит РИА Новости, человеку «всучили» бомбу, а затем дистанционно взорвали ее и сотрудников МВД.

«Судя по всему, это требует, конечно, дополнительной работы с вашей стороны, но уже сейчас ясно, что, судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка через интернет скорее всего», — сказал Путин.