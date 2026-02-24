Криминалист ответил, почему сотрудники ДПС стали жертвами подрывника в Москве
Сотрудники ДПС могли оказаться мишенью подрывника в Москве, поскольку из‑за особенностей службы нередко становятся наиболее доступной целью.
Об этом заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Он пояснил, что в отличие от других силовиков дорожные полицейские работают на открытых пространствах — в местах, которые сложно полностью контролировать и защитить инженерными заграждениями.
По словам Игнатова, посты ДПС располагаются на трассах, у вокзалов и на площадях, куда может без препятствий подойти любой человек — например, чтобы задать вопрос или сообщить о нарушении. Именно такая открытость, отметил он, делает сотрудников уязвимыми.
Ранее представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что после взрыва у Савёловского вокзала назначили судебную, генетическую, медицинскую и взрывотехническую экспертизы. Место происшествия осмотрели, обстоятельства инцидента, в результате которого погиб сотрудник ДПС, устанавливаются.
