Семье полицейского, погибшего при взрыве машины в Москве, окажут необходимую помощь
Семье погибшего при взрыве у Савёловского вокзала полицейского окажут всю необходимую помощь. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, в Москве при исполнении служебных обязанностей умер старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Он служил в столичной полиции с марта 2019 года. У 34-летнего мужчины остались жена и двое несовершеннолетних детей.
Напомним, что в ночь на 24 февраля злоумышленник привёл в действие взрывное устройство рядом с патрульной машиной. Братущенко получил смертельные травмы и скончался на месте, еще двух полицейских доставили в больницу с различными ранениями. СК России возбудил уголовное дело после инцидента.
Волк подчеркнула, что необходимую поддержку получат как родственники погибшего, так другие пострадавшие сотрудники.
