Устанавливается личность устроившего взрыв у Савеловского вокзала, сообщили в СК
СК России устанавливает личность мужчины, который устроил взрыв рядом с полицейскими у Савеловского вокзала в Москве, а также проверяет возможное наличие соучастников.
Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, следователи допрашивают свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения.
Взрыв произошел на площади у Савеловского вокзала в ночь на вторник. По данным МВД, к автомобилю Госавтоинспекции, где находились сотрудники, подошел неизвестный, после чего сработало неустановленное устройство. Как уточняется, двое полицейских получили ранения, один погиб, сам злоумышленник скончался на месте.
Уголовное дело возбудили по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте взрывчатки.
