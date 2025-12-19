Путин: семья не должна чувствовать уменьшение достатка после появления ребенка

19 декабря 2025, 14:49

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Семьи в России не должны сталкиваться с ухудшением материального положения после рождения ребёнка. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время прямой линии,





Ранее глава государства анонсировал новые меры для поддержки семей. Они вступают в силу с 1 января 2026 года.





«Семья не должна чувствовать снижения уровня достатка с появлением ребёнка», — сказал Путин.