Путин: семья не должна чувствовать уменьшение достатка после появления ребенка
Семьи в России не должны сталкиваться с ухудшением материального положения после рождения ребёнка. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время прямой линии,
Ранее глава государства анонсировал новые меры для поддержки семей. Они вступают в силу с 1 января 2026 года.
«Семья не должна чувствовать снижения уровня достатка с появлением ребёнка», — сказал Путин.Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для неё стартовал 4 декабря и продлится вплоть до окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.