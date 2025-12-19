Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом и стабильным партнером

19 декабря 2025, 14:36

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Лидер РФ Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» охарактеризовал председатель КНР Си Цзиньпина как надежного друга и стабильного партнера.





Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до её окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.





«Я оцениваю председателя Си Цзиньпина как надежного друга и стабильного партнера. Моего надежного друга и стабильного партнера, и союзника России», — сказал он.