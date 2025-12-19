Путин заявил, что Россия хочет мира в следующем году
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассчитывает на мирное развитие событий и отсутствие военных конфликтов в следующем году. Об этом он сказал во время прямой линии.
Ранее на пресс-конференции Путин обратил внимание на то, что Киев не демонстрирует готовности к территориальным уступкам. Он отметил, что именно украинские власти развязали войну на Донбассе.
«Нам тоже очень бы хотелось, чтобы мы в следующем году жили в условиях мира и без всяких военных конфликтов», — сказал российский лидер.Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до её окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.