Путин заявил, что Россия хочет мира в следующем году

19 декабря 2025, 14:28

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассчитывает на мирное развитие событий и отсутствие военных конфликтов в следующем году. Об этом он сказал во время прямой линии.





Ранее на пресс-конференции Путин обратил внимание на то, что Киев не демонстрирует готовности к территориальным уступкам. Он отметил, что именно украинские власти развязали войну на Донбассе.





«Нам тоже очень бы хотелось, чтобы мы в следующем году жили в условиях мира и без всяких военных конфликтов», — сказал российский лидер.