Путин о выступлении Лукашенко: «Очень эмоциональное, яркое и содержательное»
Путин оценил речь Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания
Президент России Владимир Путин высоко оценил выступление коллеги из Белоруссии Александра Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания. Об этом стало известно во время прямой линии и большой пресс-конференции.
Путин рассказал, что 18 декабря в прямом эфире смотрел обращение Лукашенко к народу и парламенту. Он назвал его очень эмоциональным, ярким и содержательным.
«Должен его (Лукашенко — прим. ред.) поздравить», — сказал Путин.Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для нее стартовал 4 декабря и продлится до ее окончания. За это время поступило порядка трех миллионов обращений, расшифровкой которых занимается нейросеть GigaChat.