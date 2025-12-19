Путин о выступлении Лукашенко: «Очень эмоциональное, яркое и содержательное»

19 декабря 2025, 14:46

Путин оценил речь Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин высоко оценил выступление коллеги из Белоруссии Александра Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания. Об этом стало известно во время прямой линии и большой пресс-конференции.





Путин рассказал, что 18 декабря в прямом эфире смотрел обращение Лукашенко к народу и парламенту. Он назвал его очень эмоциональным, ярким и содержательным.

«Должен его (Лукашенко — прим. ред.) поздравить», — сказал Путин.