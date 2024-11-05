Путин согласен с идеей выпуска единых учебников по русскому языку

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Президент России Владимир Путин высказался в поддержку идеи создания единых учебников по русскому языку.
Глава государства выступил с речью на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
Владимир Путин считает, что содержание учебников должно быть «сбалансировано и взаимосвязано». Также он подчеркнул, что при работе над ними стоит помнить об «особенностях восприятия, мышления нынешней молодежи».
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«Согласен с экспертами, предлагающими создать по этим предметам [«Русский язык» и «Язык народа, государственный язык республики Российской Федерации»] единые государственные учебники», — отметил президент России.
Владимир Путин считает, что содержание учебников должно быть «сбалансировано и взаимосвязано». Также он подчеркнул, что при работе над ними стоит помнить об «особенностях восприятия, мышления нынешней молодежи».
«Будет правильно создать на базе общедоступных библиотек Донецкой и Луганской республик, Херсонской области и Запорожья центры популяризации русского языка и произведений наших прославленных литераторов», — сообщил президент.
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Ольга Енгалычева