Путин высказался о переговорах с Украиной

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Россия готова к переговорам с украинской стороной и уже вела их в самом начале спецоперации. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами.
«Неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но на известном этапе — в самом начале этого конфликта — вела эти переговоры. И даже был выработан взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны», — заявил Путин.
При этом президент напомнил, что украинское руководство под влиянием некоторых стран Запада, совместные договоренности отвергло.
Ранее немецкое издание Die Zeit писало, что Россия и Украина якобы тайно ведут непубличные переговоры, чтобы определить возможные уступки с обеих сторон. В статье отмечалось, что в обсуждениях участвуют страны G7 и Китай.
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