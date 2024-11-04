Путин: Курская область будет зачищена от украинских военных

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия освободит Курскую область от ВСУ. Об этом российский лидер сообщил активистам военно-патриотического центра «Вымпел» из Курской области.
Глава российского государства отметил, что после зачистки на территории региона будет востребована работа волонтеров. В свою очередь, активисты рассказали о своей деятельности и о том, какую гуманитарную помощь оказывают.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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