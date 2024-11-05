Путин пошутил о русском мате: это и правда грех, но кто без греха

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Президент РФ Владимир Путин, говоря о проблеме нецензурной лексики, пошутил, что мат и правда является грехом, «но кто из нас без греха». Об этом российский лидер заявил на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России.
В рамках заседания член Совета актриса, заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева подняла вопрос борьбы с нецензурной лексикой. Глава Российской Федерации напомнил, что мат — это часть русского языка.
Российский лидер подчеркнул, что для борьбы с нецензурной лексикой нужно повышать общую культуру, для этого необходимо работать по многим направлениям.
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Российский лидер подчеркнул, что для борьбы с нецензурной лексикой нужно повышать общую культуру, для этого необходимо работать по многим направлениям.
«Нужно показать, что для того, чтобы выразить свою точку зрения, защитить ее, существуют и другие средства выражения, а не только ненормативная лексика», — заключил президент.
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