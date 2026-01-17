Москвичам рассказали, когда ждать новый снегопад в столице
Синоптик Позднякова: в марте Москву ожидают снегопады из-за южных циклонов
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что южный циклон принесёт в Москву новые снегопады. По её словам осадки могут осложнить ситуацию на дорогах.
В беседе с «Газетой.Ru» Позднякова пояснила, что зимние циклоны часто вызывают не только снег, но и гололёд, а также ухудшают видимость. Метеоролог рассказала, что для марта характерны выходы южных циклонов, которые приводят к интенсивным снегопадам.
При этом эксперт отметила, что в настоящий момент ситуация на дорогах остаётся спокойной — коммунальные службы оперативно убирают выпавший снег.
«Таких снегопадов, какой мы пережили девятого числа, пока что не прогнозируется», — заверила Татьяна.Синоптик добавила, что в ближайшую неделю погода в Москве будет относительно спокойной.
