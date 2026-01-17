Москвичам рассказали, когда ждать новый снегопад в столице

17 января 2026, 10:54

Синоптик Позднякова: в марте Москву ожидают снегопады из-за южных циклонов

Фото: Istock/MahmutSonmez

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что южный циклон принесёт в Москву новые снегопады. По её словам осадки могут осложнить ситуацию на дорогах.





В беседе с «Газетой.Ru» Позднякова пояснила, что зимние циклоны часто вызывают не только снег, но и гололёд, а также ухудшают видимость. Метеоролог рассказала, что для марта характерны выходы южных циклонов, которые приводят к интенсивным снегопадам.



При этом эксперт отметила, что в настоящий момент ситуация на дорогах остаётся спокойной — коммунальные службы оперативно убирают выпавший снег.

«Таких снегопадов, какой мы пережили девятого числа, пока что не прогнозируется», — заверила Татьяна.