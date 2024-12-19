Путин: уход производителей кино из РФ толкает отечественный кинематограф

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин заявил, что уход производителей кино с российского рынка «толкает собственное кинопроизводство».
В рамках Прямой линии Владимир Путин выразил своё мнение о состоянии российского кино в настоящий момент. Лидер государства согласился, что отечественное кино стало качественным.
Владимир путин отметил, что сейчас «возрождаются» наши сказки, былины. Российский лидер поделился, что сам с удовольствием смотрит их «со своими близкими малышами».
Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
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«Это отдельная тема. От нас там уходят некоторые производители. Дай Бог им здоровья. А это толкает наше собственное производство, в том числе и кинопроизводство», — обратил внимание президент Российской Федерации.
Владимир путин отметил, что сейчас «возрождаются» наши сказки, былины. Российский лидер поделился, что сам с удовольствием смотрит их «со своими близкими малышами».
Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
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Ольга Енгалычева