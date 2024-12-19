Путин: Вокруг Азовского моря будет построена кольцевая автодорога

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Вокруг Азовского моря, ставшего теперь внутренним морем России, планируется построить качественную кольцевую автомобильную дорогу. Это будет такой аналог трассы «Таврида» в Крыму.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в московском Гостином дворе, которая в этом году совмещена с большой итоговой пресс-конференцией главы государства в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Коснувшись новых территорий, российский лидер отметил, что на текущий момент там восстановлена и отремонтирована 21 тысяча объектов. Из них 11 тысяч — на средства федерального бюджета, а 10 тысяч — за счёт шефской помощи других российских регионов. У России хватит сил и средств на то, чтобы полностью восстановить свои исторические территории, подчеркнул президент.
Читайте также:
Путин лично принимал участие в производстве «Орешника»
Путин сообщил о количестве подбитой бронетехники в Курской области в 2024 году
Путин: Россия будет добиваться сбалансированного экономического роста в 2025 году
Александр Бойцов