Путин заявил, что Курская область будет освобождена, но дату назвать отказался

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин заявил, что армия России совершенно точно выбьет украинских боевиков из курского приграничья, после чего регион будет активно восстанавливаться. Об этом он говорил в рамках Прямой линии.
«Мы точно их выбьем. Иначе быть не может. Конкретную дату назвать не могу», — заявил Путин.
Он отметил, что есть планы, по которому действуют военные и примерный срок освобождения российского региона.
Уже после этого, можно будет оценить ущерб, принесенный Курской области. Позже все, что было разрушено украинскими боевиками, будет восстановлено, подчеркнул российский лидер.
При этом будет оказываться помощь тем, кто захочет переехать в другие регионы России.
Напомним, что ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа 2024 года. В настоящее время ВС РФ успешно освобождают населённые пункты от противника. С начала боевых действий на этом участке украинские войска потеряли более 12,5 тысячи военных.
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