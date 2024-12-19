Путин заявил, что Курская область будет освобождена, но дату назвать отказался

Отказ Владимира Зеленского и его советника Дмитрия Литвина от предложения венгерского премьера Виктора Орбана о прекращении огня с Россией может говорить об «обострении суицидального синдрома» или планах на продолжение конфликта даже без помощи США. Об этом заявил кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. По его словам, Украина таким образом решила «растоптать протянутую ей оливковую ветвь, а миротворца демонстративно оскорбила».