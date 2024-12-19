Россия запускает масштабную программу восстановления новых регионов до 2030 года

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин озвучил амбициозные планы по восстановлению и развитию новых регионов страны.
Программа, рассчитанная до 2030 года, включает в себя обширные проекты по восстановлению инфраструктуры, включая дороги, жилье и объекты социальной и культурной сферы.
По словам Путина, в течение ближайших трех лет планируется привести все дороги в нормативное состояние. Одним из ключевых проектов станет строительство кольцевой дороги вокруг Азовского моря, аналогичной трассе Таврида в Крыму, которая будет включать четыре полосы движения. Уже завершена часть дороги от Таганрога до Мариуполя, а также ведутся работы над маршрутом между Мариуполем и Донецком.
Президент отметил, что программа обеспечена финансированием: 21 тысяча объектов уже восстановлена, из которых 11 тысяч — за счет федерального бюджета, а 10 тысяч — благодаря поддержке регионов. В числе новых объектов — перинатальный центр мирового уровня в Донецке, который уже введен в эксплуатацию.
Путин добавил, что в ближайшие годы планируется построить еще 20 тысяч объектов, что позволит значительно улучшить качество жизни жителей новых регионов и создать необходимые условия для их дальнейшего развития.
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По словам Путина, в течение ближайших трех лет планируется привести все дороги в нормативное состояние. Одним из ключевых проектов станет строительство кольцевой дороги вокруг Азовского моря, аналогичной трассе Таврида в Крыму, которая будет включать четыре полосы движения. Уже завершена часть дороги от Таганрога до Мариуполя, а также ведутся работы над маршрутом между Мариуполем и Донецком.
Президент отметил, что программа обеспечена финансированием: 21 тысяча объектов уже восстановлена, из которых 11 тысяч — за счет федерального бюджета, а 10 тысяч — благодаря поддержке регионов. В числе новых объектов — перинатальный центр мирового уровня в Донецке, который уже введен в эксплуатацию.
Путин добавил, что в ближайшие годы планируется построить еще 20 тысяч объектов, что позволит значительно улучшить качество жизни жителей новых регионов и создать необходимые условия для их дальнейшего развития.
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