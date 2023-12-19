Путин упростил получение гражданства РФ для граждан трёх стран

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Президент РФ Владимир Путин упростил для граждан Белоруссии, Молдавии и Казахстана получение российского паспорта. Соответствующий указ опубликован на российском портале правовой информации.
Нововведения начинают действовать со дня подписания указа президентом.
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