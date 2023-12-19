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Путин упростил получение гражданства РФ для граждан трёх стран

Путин упростил выдачу гражданства РФ жителям Белоруссии, Казахстана и Молдавии
19 декабря 2023, 00:23
Фото: iStock/Dmitry Andreev

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Президент РФ Владимир Путин упростил для граждан Белоруссии, Молдавии и Казахстана получение российского паспорта. Соответствующий указ опубликован на российском портале правовой информации.

В документе говорится, что обратиться с заявлением о получении гражданства России могут постоянно проживающие на территории страны дееспособные совершеннолетние граждане перечисленных стран.

Нововведения начинают действовать со дня подписания указа президентом.

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Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке Рудакова
18 декабря 2023, 22:36

Фото: kremlin.ru

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу, который оставил погибший в Марьинке российский военный Роман Рудаков, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, 21-летний Роман Рудаков нёс службу на специальной военной операции и принимал участие в освобождении Марьинки. По предварительной информации, штурмовая группа Рудакова попала в засаду. Они держали оборону до последнего, отказавшись сдаваться.

В этом здании после обнаружили тела девяти российских солдат. На одном из кирпичей было обнаружено, предположительно, последнее послание Рудакова. «Кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате», - сообщалось в послании.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова «позаботиться о матери, сестре и брате», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе оборонного ведомства.

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МЧС: Последнюю группу россиян, эвакуированных из Газы, доставили в Домодедово
18 декабря 2023, 22:23

Фото: iStock/skyNext

Последнюю группу из 73 россиян, эвакуированных из сектора Газа, доставили в столичный аэропорт Домодедово.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию.

В ответ, израильская сторона начала наземную операцию против сектора Газа. Анклав погрузился в гуманитарный кризис, жители Газы остались без домов и питания, в больницах закончились медикаменты и топливо.

«Спецбортом МЧС России прибыла заключительная группа эвакуированных из сектора Газа граждан РФ. Самолет Ил-76 МЧС России доставил из Каира в аэропорт Домодедово 73 гражданина, в том числе 45 детей», - прокомментировали ситуацию представители МЧС.

В ведомстве также отметили, что им удалось эвакуировать из Газы всех россиян, которые изъявили на то своё желание, а именно – 1124 человека.

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#рф
#сектор газа
#эвакуация
#россияне
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Евросоюз ввел санкции против главкома ВКС РФ Афзалова
18 декабря 2023, 21:37

Фото: iStock/designer491

Европейский союз опубликовал 12 пакет антироссийский санкций, эта информация размещена на официальном сайте ЕС.
В новый пакет санкций попал главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации Виктор Афзалов.

Как сообщается в документе, Афзалов «несёт ответственность за проведение операций против Украины».

В 12 пакете антироссийский санкций Евросоюза оказались 147 фигурантов, 86 из которых юридические лица, а 61 – физические.

Новый пакет санкций также запрещает импорт из России ювелирных алмазов и других товаров. Теперь граждане РФ не могут занимать руководящие должности в европейских компаниях.

Отмечается, что в настоящий момент в санкционных списках ЕС находятся 1950 физических и юридических лиц, относящихся к РФ.

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#импорт
#ес
#рф
#вкс
#санкции
#россия
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Психиатр Рудов: «Отмечать Новый год в одиночестве даже показано»
18 декабря 2023, 21:07

Фото: istockphoto.com/maximkabb

Психиатр Виктор Рудов заявил, что ничего вредного в том, чтобы отмечать Новый год в одиночестве, нет.
«Надо прекратить слушать всех вокруг. Порой нам навязывают установки, которые не имеют ничего общего с реальностью и так называемой психической пользой. По моему мнению, отмечать Новый год в одиночестве, напротив, даже показано. Это прекрасное время для того, чтобы привести голову в порядок, поразмыслить над своим будущим, провести работу над ошибками и отдохнуть от работы и иногда семьи», — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Рудов.

Он подчеркнул, что одиночество не всегда является признаком депрессии или апатии. По его словам, встречать Новый год самостоятельно – некая перезагрузка, благодаря которой можно поразмыслить над своей жизнью и построить планы на будущее.

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#новый год
#будущее
#психиатр
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Финансист Разуваев не рекомендовал покупать недвижимость с целью заработка
18 декабря 2023, 20:45

Фото: istockphoto.com/Nuttawan Jayawan

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что сейчас нецелесообразно покупать недвижимость с целью заработать.
«На мой взгляд, влезать сегодня во всю эту историю с покупкой жилья с целью заработка не стоит. Правительство хочет остудить рынок недвижимости, да и ставки по ипотеке нынче высокие. Конечно, каждый конкретный случай необходимо рассматривать отдельно, спрогнозировать аренду и только тогда делать выводы о том, насколько покупка квартиры может быть выгодным решением», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Разуваев.

Он отметил, что альтернативным вариантом вложения средств могут стать долгосрочные бонды.

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#квартиры
#рынок
#покупка
#недвижимость
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Воробьёв принял участие во встрече предпринимателей из Белоруссии и Подмосковья
18 декабря 2023, 19:28

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьёва

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в бизнес-форуме для предпринимателей из Белоруссии и Подмосковья.
Форум состоялся в индустриальном парке «Великий камень», расположенном в 25 километрах от границы с Белоруссией.

«Россия и Белоруссия - дружественные страны, поддерживают друг друга в ключевых направлениях. Наши президенты подают пример тому, как нужно сотрудничать и дорожить отношениями. Что касается бизнеса, то это очень важная составляющая для того, чтобы обеспечивать качество жизни», - прокомментировал форум Воробьёв.

Глава Подмосковья заявил, что со своей стороны готов предоставить предпринимателям бесплатную землю, быстрое присоединение к коммуникациям, а также финансовые инструменты поддержки.

«Белорусские коллеги заинтересовались нашим форматом Light Industrial, его применением в широком масштабе, управлением индустриальным парками. Потому что Light Industrial - это возможность разместить огромное количество резидентов на небольшой территории. Особенности этой системы в том, что мы предоставляем инфраструктуру и готовые производственные площади для промышленных предприятий, которые могут моментально заехать туда и начать свой бизнес», - отметил соучредитель холдинга «Строительный альянс» Артем Петрухин.

На территории Московской области уже функционируют 69 индустриальных парков, в то время как в Белоруссии такой формат пока ещё не применяется. ​Коллеги из региона и Белоруссии уже привели конференцию по обмену опытом в строительстве подобных бизнес-площадок.

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#предприниматели
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Врач Алендеев заявил об опасности самолечения при насморке
18 декабря 2023, 19:03

Фото: istockphoto.com/Prostock-Studio

Врач общей практики Сергей Алендеев заявил, что самолечение при насморке может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем, включая заболевания ушей.
«Опасность самолечения при насморке в том, что система «ухо, горло, нос» взаимосвязана. Если насморк «разыграется» и приведёт к отиту, то проблема окажется ещё серьёзнее. Лечить простуженные уши — это то ещё развлечение. Там опасно самим подбирать капельки, потому что для каждого случая свой вариант. Не исключено, что, выбрав капли самостоятельно, вы усугубите проблему», — предупредил в беседе с «Царьградом» Алендеев.

Специалисты рекомендуют для лечения насморка, в первую очередь, посещать врача и лечится строго теми препаратами, которые прописал доктор.

В то же время врач-инфекционист Елена Мескина предупредила, что в России сейчас активно циркулируют несколько возбудителей, среди которых грипп, коронавирус, аденовирус, риновирус и т. д. При этом, по её словам, не исключено появление мутировавшего нового штамма вируса. Уже сейчас наблюдается заражение вирусом, который вызывает высокую температуру и странные сны у болеющих.

«Странные сны бывают во время очень высокой температуры. Как правило, они фантастические или пугающие. Высокая температура провоцирует выброс цитокинов — сигнальных молекул иммунитета. Эти вещества оказывают воздействие на структуру мозга, эмоциональную составляющую и память. Также они сказываются на повышенной возбудимости нервных клеток», — объяснила в беседе с «Вечерней Москвой» Мескина.

Она рекомендовала при заболевании сбивать высокую температуру жаропонижающими средствами и обильным питьём, а в случае, если понизить её не удаётся, обратиться за помощью к врачам.

Также специалист отметила, что лучшим вариантом профилактики ОРВИ и других респираторных вирусов является вакцинация.

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#грипп
#вакцинация
#температура
#врач
#орви
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Ситуацию в электростальской котельной «Восточная» стабилизировали, идёт ремонт теплотрасс
18 декабря 2023, 18:55

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сотрудники частной компании «ВКС» вместе с работниками предприятий, коммунальщиками города и региона стабилизировали ситуацию в котельной «Восточная». Об этом сообщила глава городского округа Электросталь Инна Волкова. Она пояснила, почему не во всех квартирах одноимённого микрорайона сейчас тепло.
«Связано это не только с точечными случаями недостаточной циркуляции ресурса во внутридомовых системах, но и с утечками на теплотрассе. Идёт ремонт на улицах Спортивной и Карла Маркса. При проведении работ стараются не отключать жилой фонд, а проводят запитку по резервной схеме. Заявки от жителей передаются управляющим компаниям и дежурным бригадам», – написала Волкова в своём телеграм-канале. 
Она обратила внимание на то, что коммунальщики проводят наладку внутридомовых систем. На это требуется время.

Инна Волкова попросила с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Она заверила, что работы не остановятся, пока тепло не придёт во все квартиры.  

Котельная, которая находится в частных руках, обеспечивает теплом более 200 многоквартирных и свыше 70 индивидуальных домов, 20 социальных и около 120 коммерческих объектов. Жители Электростали не раз сообщали, что из-за плохой работы котельной в квартирах, школах, детсадах и поликлиниках очень холодно. В некоторых квартирах температура опустилась до 16 градусов. 
 
В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с правоохранителями ситуацию с отоплением в городе и направил в Электросталь вице-губернатора Евгения Хромушина для контроля за ремонтом котельной. В городе создали оперативный штаб по ситуации с теплоснабжением. 
 
В тот же день Волкова ввела режим чрезвычайной ситуации в городском округе из-за системной некачественной работы «Восточной». 
 
Хромушин пообещал, что нормальную подачу тепла в дома жителей микрорайона Восточный восстановят к вечеру вторника. Работы в котельной завершили в запланированный срок, и температура в квартирах начала подниматься. 
 
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#подмосковье
#московская область
#электросталь
#котельная
#тепло
#теплоснабжение
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Православные верующие 19 декабря отмечают День святителя Николая Чудотворца
18 декабря 2023, 18:41

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

19 декабря православные христиане отмечают день памяти одного из самых почитаемых святых на Руси — святителя Николая Чудотворца или Николая Зимнего, как называли его в народе. Этот святой считается покровителем моряков, путешественников, творческих и мастеровых людей.
В Русской церкви, пожалуй, нет более популярного и всеми почитаемого святого. Большинство православных храмов посвящено именно ему. Житие святителя Николая издавна читали на богослужениях в церквях, а предания о творимых им чудесах и добрых делах передавались изустно. Например, по преданию он подбрасывал бедным людям мешочки с золотом, стараясь сохранить свои деяния в тайне. Именно из этой легенды позже вырос образ Санта-Клауса — главного рождественского персонажа. У народа навсегда осталась добрая память о Николае Чудотворце.

О чрезвычайной популярности святого свидетельствует тот факт, что на Руси его чествовали два раза в год. 22 мая Церковь празднует день перенесения мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский город Бари. В народе этот день называли Никола Вешний.



На Николу Зимнего в деревнях и сёлах устраивали братчины — всенародные пиры, на которые собирались все жители, от мала до велика. Основным обрядом было «сучение свечи». На столы подавали мёд в сотах, а после трапезы катали из воска свечку. В некоторых областях существовал обычай хранить эту свечу весь год у одних хозяев. А на следующего Николу Зимнего свечу зажигали и торжественно переносили в другую избу.

В советское время все шумные традиции и обряды быстро забылись. Однако, как говорят учёные, в некоторых отдалённых деревнях по сей день чтут и отмечают Николу Зимнего. Не исключено, что некогда самый популярный на Руси праздник снова возродится и станет популярным.

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