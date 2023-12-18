Путин первым подал документы для участия в выборах президента

Фото: сайт Кремля
Действующий президент России сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, приводит его слова РИА Новости.
Прежде сообщалось, что российский лидер прибыл в ЦИК России. Видео с прибытием президента для подачи документов в избирательную комиссию, опубликовал журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.
Отмечается, что Владимир Путин стал первым, кто подал документы на регистрацию в ЦИК в качестве кандидата на должность главы государства.
Напомним, выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года и впервые продлятся три дня – с 15 по 17 число. Дату выборов прежде утвердил Совет Федерации.
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Отмечается, что Владимир Путин стал первым, кто подал документы на регистрацию в ЦИК в качестве кандидата на должность главы государства.
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Анастасия Крестьянова