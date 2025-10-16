Путин утвердил обновленную концепцию миграционной политики России
Президент России Владимир Путин подписал указ о концепции государственной миграционной политики на 2026–2030 годы. Официальный документ опубликован на портале правовых актов.
В концепции отмечается, что потребность экономики в иностранных работниках сохранится до 2030 года, что будет способствовать притоку трудовых мигрантов. В связи с появлением новых угроз национальной безопасности документ предусматривает усиление мер по совершенствованию миграционной политики и повышению ответственности работодателей.
Основные цели новой политики направлены на достижение следующих результатов:
* сокращение числа нелегальных мигрантов в стране;
* снижение уровня преступности среди иностранных граждан, включая несовершеннолетних;
* уменьшение количества мигрантов, работающих без соответствующих разрешений;
* повышение охвата детей мигрантов школьным образованием;
* рост числа иностранных студентов в российских вузах;
* увеличение доли мигрантов, привлечённых по целевым программам трудоустройства;
* привлечение большего числа иностранцев, разделяющих традиционные российские ценности и планирующих постоянное проживание в России.
Документ предусматривает комплекс мер, направленных на достижение этих целей в течение следующих четырёх лет.
