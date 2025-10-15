В Москве задержали мигранта, ранившего человека ножом в кафе
Полицейские задержали мигранта, причинившего тяжкий вред здоровью посетителя кафе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
По предварительным данным, инцидент произошёл в одном из кафе на улице Николая Химушина. Между двумя компаниями посетителей вспыхнул словесный конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки один из участников достал нож и несколько раз ударил своего оппонента, после чего скрылся.
Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью. По заключению врачей, его здоровью причинён тяжкий вред.
Личность злоумышленника установили и вскоре задержали. Им оказался 21-летний приезжий, находившийся на территории России с нарушением миграционного законодательства.
Суд заключил подозреваемого под стражу. Возбуждено уголовное дело.
