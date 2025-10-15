Достижения.рф

Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности иноагентов

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий ответственность иностранных агентов за нарушение порядка их деятельности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Закон вносит изменения в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ, касающуюся уклонения от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. Теперь для возбуждения уголовного дела не требуется два административных правонарушения в течение года – достаточно одного случая нарушения.

Кроме того, уголовная ответственность будет наступать и для тех, кто ранее уже был осуждён по статье 330.1 УК РФ и вновь совершил аналогичное деяние.

Инициативу предложила группа депутатов, которая внесла соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы в июле.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что цель закона – защита интересов граждан и обеспечение национальной безопасности.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Анастасия Чинкова

