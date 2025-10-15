Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности иноагентов

15 октября 2025, 21:54

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий ответственность иностранных агентов за нарушение порядка их деятельности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.