Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности иноагентов
Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий ответственность иностранных агентов за нарушение порядка их деятельности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон вносит изменения в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ, касающуюся уклонения от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. Теперь для возбуждения уголовного дела не требуется два административных правонарушения в течение года – достаточно одного случая нарушения.
Кроме того, уголовная ответственность будет наступать и для тех, кто ранее уже был осуждён по статье 330.1 УК РФ и вновь совершил аналогичное деяние.
Инициативу предложила группа депутатов, которая внесла соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы в июле.
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что цель закона – защита интересов граждан и обеспечение национальной безопасности.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
