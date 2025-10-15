15 октября 2025, 22:25

Президент России Путин распорядился жестко готовиться к отопительному сезону

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что при подготовке к отопительному сезону недопустимо благодушие и все намеченные меры необходимо строго выполнять. Его слова приводит РИА Новости.





«Надо все, о чем вы говорили, жестко проводить в жизнь», — сказал он.