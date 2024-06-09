Путин увидится с бойцами СВО — участниками программы «Время героев»

Фото: сайт Кремля
Встречу с участниками спецоперации, которые также являются участниками программы подготовки кадрового резерва «Время героев» проведет российский президент Владимир Путин. Об этом в эфире телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщил журналист Павел Зарубин.
Также глава государства планирует провести серию международных контактов, увидеться с исследователями — получателями мегагрантов и поучаствовать в заседании Совета по науке и образованию. Кроме того, президент примет участие в церемонии награждения Героев Труда, вручив значки и грамоты лауреатам Госпремии.
Ранее Путин выступил в рамках пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где поблагодарил представителей бизнеса за поддержку участников спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что многие российские бизнесмены помогают участникам СВО, их семьям, родным и близким. Коммерсанты отправляют подразделениям свою продукцию, покупают технику, вещи, а также помогают больницам.
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