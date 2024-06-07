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Путин оценил идею создания в России «третьей столицы»

07 июня 2024, 19:42
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

России вполне можно задуматься о создании третьей столицы, например в Сибири или на Дальнем Востоке. Однако делать это следует путём создания благоприятных условий для жизни.


Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Модератор мероприятия политолог Сергей Караганов напомнил российскому лидеру о том, как Пётр Первый построил Санкт-Петербург и прорубил тем самым «окно в Европу». В связи с этим он задал вопрос, почему бы не сделать то же самое и не создать третью столицу, прорубив «окно в Азию».

Путин ответил на это, что если в Сибири или на Дальнем Востоке создавать условия для развития, то центры экономической, деловой и социальной активности автоматически будут туда смещаться. Глава государства также подчеркнул, что в современных условиях нужно применять такие средства, которые будут эффективно работать именно в настоящее время. Необходимо заинтересовывать людей в движении вперёд, заключил президент.

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#петербург
США вносят изменения в свою стратегию по ядерному оружию
Белый дом: США вносят изменения в свою стратегию по ЯО с упором на соперничество
07 июня 2024, 19:46

Фото: istockphoto/Jon Rehg

Соединенные Штаты считают необходимым расширение и диверсификацию своего ядерного арсенала, заявил старший директор по вопросам нераспространения Совета национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди в пятницу.
«Президент недавно представил обновленные данные о размещении ядерного оружия, которые отражают реалии современной ядерной эры. В них подчеркивается важность увеличения и разнообразия ядерного арсенала, а также необходимость сдерживания таких стран, как Россия, Китай и Северная Корея», — цитирует Вадди РИА Новости.
Ранее издание Semafor, ссылаясь на высокопоставленного представителя американских властей, сообщило, что администрация США в пятницу объявит о принятии «более агрессивной стратегии» в области ядерного оружия.

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Путин: С настоящим русским характером никакое ядерное оружие не нужно
07 июня 2024, 18:34

Фото: сайт Кремля

В ходе специальной военной операции весь мир увидел, что такое настоящий русский характер. В этом опора нашей страны, и никакое ядерное оружие нам не нужно.
Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Российский лидер вспомнил бойца, отмахивающегося от украинских гранат словно от назойливых мух, вспомнил экипаж легендарного танка «Алёша», который одержал победу в столкновении с восемью (!) бронемашинами противника.
ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024

«На это мы опираемся, и никакое ядерное оружие нам не нужно», — заявил Путин.

Глава государства также напомнил, что в прошлом году 300 тысяч человек пришли в военкоматы и заключили контракты с министерством обороны. В этом году их примеру последовали уже свыше 160 тысяч человек, добавил российский президент.

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Путин вновь выразил уверенность, что Зеленского позднее заменят
07 июня 2024, 18:31

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все нынешние руководители Украины, включая президента Владимира Зеленского, будут заменены.
«Я уже говорил, что все нынешнее руководство Украины заменят», — заявил он на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет ТАСС.
ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024

Ранее Путин отметил, что США будут поддерживать Зеленского до весны 2025 года, используя его для принятия непопулярных решений, а затем заменят его на другого лидера.

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#путин
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России нужны специалисты, знающие русский язык и культуру, заявил Путин
Путин: России нужны не просто трудовые мигранты, а знающие язык и культуру
07 июня 2024, 18:30

Фото: сайт Кремля

России нужны не просто трудовые мигранты, а специалисты, которые знают русский язык и культуру. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
«Нам нужны не просто мигранты трудовые, а люди определенной квалификации, определенной подготовки со знанием языка, со знанием наших традиций», — сказал он.
В Санкт-Петербурге проходит 27-ой Петербургский международный экономический форум. В этом году его тема – «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Более 12 тысяч представителей около 130 государств собрались на XXVII ПМЭФ, который стартовал в Северной столице. В числе участников – представители крупного бизнеса и органов власти, ведущие международные эксперты. В программе – более 150 тематических сессий с участием более чем тысячи модераторов и спикеров.

Ранее Путин заявил, что Россия никогда не начинала первой риторику ядерной эскалации. Применение страной ядерного оружия возможно только в исключительных случаях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ядерное рф
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Путин допустил возможность изменения ядерной доктрины РФ
Путин: РФ никогда не начинала риторику ядерной эскалации
07 июня 2024, 18:25

Фото: сайт Кремля

Россия никогда не начинала первой риторику ядерной эскалации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
«По поводу ядерной эскалации — мы никогда не начинали этой риторики. Я уже не помню, как звали эту дамочку, бывшую премьер-министра Великобритании, которая сказала, что она готова нажать ядерную кнопку», — отметил президент.

ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024

Применение Россией ядерного оружия возможно только в исключительных случаях, которые пока не наступили, добавил он.

В Санкт-Петербурге проходит 27-ой Петербургский международный экономический форум. В этом году его тема – «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Более 12 тысяч представителей около 130 государств собрались на XXVII ПМЭФ, который стартовал в Северной столице. В числе участников – представители крупного бизнеса и органов власти, ведущие международные эксперты. В программе – более 150 тематических сессий с участием более чем тысячи модераторов и спикеров.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ должна установить более 100 000 роботов и в короткий срок войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин: Россия непременно добьётся победы на Украине
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Путин: Россия непременно добьётся победы на Украине
07 июня 2024, 17:58

Фото: сайт Кремля

Россия вне всякого сомнения добьётся победы на Украине и выполнит все цели специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Во время своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он сказал, что российские Вооружённые силы добивались и продолжают добиваться успехов в противостоянии, несмотря на то, что западные партнёры без устали накачивают Украину деньгами и оружием, а противостоят России фактически не только ВСУ, но и НАТО.

Путин также отметил, что исполнительные органы власти на Украине утратили легитимность и очень похоже, что власть там узурпирована. Однако Россия готова искать тех, с кем можно вести переговоры. Несомненно, что возможные мирные переговоры России и Украины должны основываться на текущих реалиях, подчеркнул российский президент.

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Путин: РФ должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации
07 июня 2024, 17:49

Фото: сайт Кремля

РФ должна установить более 100 000 роботов и в короткий срок войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 7 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что при этом важно повышать эффективность действующего оборудования, а также технологических процессов. Глава государства подчеркнул, что главным инструментом является распространение бережного производства.

Президент рассказал, что такая работа идет в рамках профильного национального проекта, в котором приняли участие больше 6 000 предприятий и свыше 120 000 специалистов.

В Санкт-Петербурге проходит 27-ой Петербургский международный экономический форум. В этом году его тема – «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Более 12 тысяч представителей около 130 государств собрались на XXVII ПМЭФ, который стартовал в Северной столице. В числе участников – представители крупного бизнеса и органов власти, ведущие международные эксперты. В программе – более 150 тематических сессий с участием более чем тысячи модераторов и спикеров.

Ранее Путин назвал Россию одним из ключевых участников мировой торговли. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пмэф
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В Британии заявили о недальновидной политике Запада в отношении России
Профессор Самуэли: Запад не учится на ошибках истории отношений с Россией
07 июня 2024, 17:33

Фото: iStock/melis82

Запад продолжает повторять ошибки в отношениях с Россией, придерживаясь недальновидной политики, что подтверждает конфликт на Украине. Об этом заявил профессор Лондонского Института глобальной политики Джордж Самуэли в беседе с британским политиком Джорджем Гэллоуэем на его YouTube-канале.
«Нынешнее поколение политиков ведет себя безрассудно, надеясь заставить Россию уступить. Это абсурдный план, который президент Франции Эммануэль Макрон безуспешно пытается воплотить, вводя в заблуждение российское руководство», — пояснил эксперт.
Самуэли также отметил, что действия НАТО провоцируют «разжигание войны». По его словам, члены альянса ошибочно полагают, что смогут легко победить в случае гипотетического конфликта. Он подчеркнул, что это далеко от истины и не следует недооценивать возможности России.

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Зеленский на французском обратился к полупустому парламенту и сорвал овации
07 июня 2024, 17:27

Бывший украинский лидер Владимир Зеленский произнес речь в полупустом парламенте Франции на французском языке и заработал аплодисменты. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».
«Мы можем полагаться на вашу поддержку, на ваше оружие, тренировки, дипломатию, на политическую и экономическую силу Франции, системы ПВО. Ваша бронетехника, артиллерия, ракеты, опыт и советы уже помогают нам спасать жизни людей, спасать жизни и сдерживать Россию», – сказал глава киевского режима.

Перед этим Зеленский высказался против прекращения огня на Украине. По его словам, киевский режим не должен потерпеть поражение в противостоянии Москве. Вместе с тем недавно стало известно, что США собираются предоставить Украине очередную помощь на сумму в 225 миллионов долларов.

Ранее эксперт Драго Боснич заявил, что Россия своими ракетами П-700 «Гранит» способна «положить конец» военно-морскому господству западных стран, чьи поставки вооружений украинским радикалам могут обернуться катастрофой для самого Запада.

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