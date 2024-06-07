Путин оценил идею создания в России «третьей столицы»

Фото: сайт Кремля
России вполне можно задуматься о создании третьей столицы, например в Сибири или на Дальнем Востоке. Однако делать это следует путём создания благоприятных условий для жизни.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Модератор мероприятия политолог Сергей Караганов напомнил российскому лидеру о том, как Пётр Первый построил Санкт-Петербург и прорубил тем самым «окно в Европу». В связи с этим он задал вопрос, почему бы не сделать то же самое и не создать третью столицу, прорубив «окно в Азию».
Путин ответил на это, что если в Сибири или на Дальнем Востоке создавать условия для развития, то центры экономической, деловой и социальной активности автоматически будут туда смещаться. Глава государства также подчеркнул, что в современных условиях нужно применять такие средства, которые будут эффективно работать именно в настоящее время. Необходимо заинтересовывать людей в движении вперёд, заключил президент.
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Александр Бойцов