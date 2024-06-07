Путин: С настоящим русским характером никакое ядерное оружие не нужно

Фото: сайт Кремля
В ходе специальной военной операции весь мир увидел, что такое настоящий русский характер. В этом опора нашей страны, и никакое ядерное оружие нам не нужно.
Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Российский лидер вспомнил бойца, отмахивающегося от украинских гранат словно от назойливых мух, вспомнил экипаж легендарного танка «Алёша», который одержал победу в столкновении с восемью (!) бронемашинами противника.
Глава государства также напомнил, что в прошлом году 300 тысяч человек пришли в военкоматы и заключили контракты с министерством обороны. В этом году их примеру последовали уже свыше 160 тысяч человек, добавил российский президент.
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ПМЭФ-2024
«На это мы опираемся, и никакое ядерное оружие нам не нужно», — заявил Путин.
Глава государства также напомнил, что в прошлом году 300 тысяч человек пришли в военкоматы и заключили контракты с министерством обороны. В этом году их примеру последовали уже свыше 160 тысяч человек, добавил российский президент.
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Александр Бойцов