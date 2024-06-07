Путин вновь выразил уверенность, что Зеленского позднее заменят

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все нынешние руководители Украины, включая президента Владимира Зеленского, будут заменены.
«Я уже говорил, что все нынешнее руководство Украины заменят», — заявил он на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет ТАСС.
ПМЭФ-2024
Ранее Путин отметил, что США будут поддерживать Зеленского до весны 2025 года, используя его для принятия непопулярных решений, а затем заменят его на другого лидера.
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