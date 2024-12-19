Путин: в России производят сложные лекарства для онкобольных

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Сложные лекарства для борьбы с онкологическими заболеваниями производятся в России, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
Он также осветил проблему, связанную с наличием физраствора в стране. По его словам, Министерство промышленности и торговли и Минздрав своевременно не приняли решение, касающееся цены на упаковку. Для производителей стоимость, которая предлагалась, стала убыточной. Однако сейчас проблема решена, отметил глава государства.
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта. Также задать вопросы президенту смогут аккредитованные в России иностранные журналисты.
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Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта. Также задать вопросы президенту смогут аккредитованные в России иностранные журналисты.
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Анастасия Ларина