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Путин: в России производят сложные лекарства для онкобольных

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Сложные лекарства для борьбы с онкологическими заболеваниями производятся в России, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
Он также осветил проблему, связанную с наличием физраствора в стране. По его словам, Министерство промышленности и торговли и Минздрав своевременно не приняли решение, касающееся цены на упаковку. Для производителей стоимость, которая предлагалась, стала убыточной. Однако сейчас проблема решена, отметил глава государства.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».



Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта. Также задать вопросы президенту смогут аккредитованные в России иностранные журналисты.

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#прямая линия
#путин
#рф
Путин: в РФ самое главное — люди
19 декабря 2024, 16:56

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России самое основное — это люди.
В рамках Прямого эфира президент Российской Федерации обратил внимание, что наблюдает за успехами и достижениями граждан страны и радуется этому «как радовался бы успехам членов своей семьи, поэтому на Россию смотрю как на свою семью».

Накануне Владимир Путин призвал россиян больше уделять внимания близким людям, прежде всего, детям.

Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта.

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В Подмосковье назвали топ-5 округов по ликвидации незаконных водовыпусков
19 декабря 2024, 16:51

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Свыше 1,1 тыс. несанкционированных водовыпусков ликвидировали на территории Московской области в текущем году, об округах, где эта работа велась интенсивнее всего, рассказали в подмосковном министерстве экологии и природопользования.
«Больше всего нелегальных водовыпусков в 2024 году ликвидировали в Одинцовском городском округе — 196. Второе место занял округ Ступино, где перекрыли 150 таких водовыпусков. На третьем месте оказался Наро-Фоминск с результатом 139, на четвёртом — Раменский округ (104), а замыкает топ-5 Пушкинский округ с 79 ликвидированными водовыпусками», — говорится в сообщении.
В Министерстве также сообщили, что общее число убранных нелегальных водовыпусков составило 1 156, что на 2 901 меньше, чем в прошлом году.

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#подмосковье
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Робототехники из Каширы завоевали призы областного конкурса «Шаг в будущее»
19 декабря 2024, 16:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Две награды ежегодного областного конкурса по робототехнике «Шаг в будущее» завоевали юные жители городского округа Кашира Даниил Чижов, Александр Титов, Николай Юмашев и Николай Быстров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Воспитанники Центра дополнительного образования Даниил Чижов и Александр Титов заняли второе место с роботизированной моделью «Азбука Морзе» в номинации «Робот-игрушка». А ученики школы №1 имени Героя Советского Союза А.И. Выборнова Николай Быстров и Николай Юмашев заняли третье место с моделью «Умный дом», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Всего на конкурс было подано более 20 заявок из 30 подмосковных округов. В финал вышли более 50 проектов, из которых жюри выбрало 15 призёров в разных номинациях и возрастных категориях.

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#награды
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Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить себя в непогоду дома и во дворе
19 декабря 2024, 16:03

Фото: iStock / tatyana_tomsickova

Снег, метель и сильный ветер представляют серьёзную опасность для человека, даже когда он находится дома или во дворе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Непогода может вызвать обрушение слабо укрепленных конструкций зданий и сооружений; падание деревьев; затруднить движение автотранспорта; повредить опоры линий связи и электропередачи.
«Если вы дома, закройте окна, двери и вентиляционные отверстия. Для аварийного освещения подготовьте фонари или свечи. Уберите вещи со двора и балконов в дом или в подвал. Не пользуйтесь лифтами, так как электричество могут внезапно выключить. Из лёгких построек перейдите в прочные здания», – посоветовали в министерстве.
Там дали рекомендации и тем, кто находится во дворе.
«Не передвигайтесь рядом со зданиями и деревьями, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов ЛЭП, разбитого стекла и других источников опасности», – сказали в ведомстве. Кроме того, следует позаботиться об автомобиле. Его лучше поставить в гараж, а если его нет, припарковать подальше от деревьев.
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#двор
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Каширские долголеты осмотрели достопримечательности Видного
19 декабря 2024, 16:00

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Экскурсию в город Видное Ленинского округа провели для участников программы «Активное долголетие» из Каширы, в программу вошли историко-культурный центр и храм, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Гости из Каширы осмотрели экспозиции в выставочных залах историко-культурного центра, экскурсовод рассказал посетителям об истории города, его известных жителях, а также героях войны. А затем экскурсантов отвезли в храм Георгия Победоносца, который произвёл на всех сильное впечатление своей внешней и внутренней красотой», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Присоединиться к мероприятиям программы «Активное долголетие» могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет. Помимо экскурсий, для участников программы проводятся различные творческие, спортивные и интеллектуальные занятия, лекции и мастер-классы. В Кашире на них можно записаться по телефону: 7 (49669) 28-147.

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#кашира
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#активное долголетие
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В каширских школах и детсадах провели тренировки по эвакуации
19 декабря 2024, 15:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Тренировочные эвакуации провели в детских садах и школах городского округа Кашира сотрудники пожарного надзора, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В частности, в средней общеобразовательной школе № 2 с углубленным изучением отдельных предметов эвакуация заняла 4 минуты 44 секунды. Этот результат укладывается в норматив», — отмечается в сообщении.
По легенде учений, пожар начался в кабинете детских инициатив на первом этаже школьного здания. По сигналу тревоги на каждом этаже началась эвакуация: ответственные за неё провели учеников через запасные выходы к назначенному месту — школьному спортзалу.

Эвакуация прошла чётко, никаких нареканий к её организации и проведению не возникло.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#школа
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Мособлдума увеличила квоту для трудоустройства инвалидов
19 декабря 2024, 15:41

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области установлен новый размер квоты для приёма на работу инвалидов. Соответствующий закон приняла Мособлдума на последнем заседании осенней сессии.
Квота установлена на уровне 2% для работодателей с численностью сотрудников более 35 человек.

Ранее для работодателей с числом работников более 100 человек квота для приёма на работу инвалидов составляла 2%, а со штатом от 35 до 100 человек – 1%.
«Государство гарантирует содействие инвалидам в поиске работы. Квотируемые рабочие места – вариант для людей с ограниченными возможностями здоровья устроиться на работу. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, если работодатель по какой-то причине не может организовать рабочее место для инвалида, он может арендовать его в другой организации», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Изменения внесены для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

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#подмосковье
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Путин рассказал о работе фонда «Защитники Отечества»
Путин: фонд «Защитники Отечества» создали для помощи военным, уходящим со службы
19 декабря 2024, 15:33

Владимир Путин (Фото: kremli.ru)

Фонд «Защитники Отечества» был создан для поддержки военных, которые ушли с военной службы, однако нуждаются во внимании государства. Об этом на Прямой линии рассказал президент России Владимир Путин.
«Фонд был создан для оказания помощи военным, уходящим со службы, но нуждающимся во внимании со стороны государства», — отметил Путин.

По словам президента, в фонде ищут индивидуальный подход к каждой ситуации. Там решаются вопросы социального характера, выплат и другие. Военные просят оказать содействие в трудоустройстве, занятиях спортом и участия в культурной сфере.

В организации работают неравнодушные люди, поэтому работа складывается крайне эффективно, подчеркнул Путин.

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#путин
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В Наро-Фоминске провели рейд против вырубки ёлок
19 декабря 2024, 15:20

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Рейд, направленный на предотвращение незаконной вырубки ёлок для новогодних праздников, провели на трассе А-108 в Наро-Фоминском городском округе сотрудники Симбуховского участкового лесничества вместе госавтоинспекторами, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Участники рейда останавливали автомобили и проводили с водителями агитационную работу.

«Давайте не будем омрачать праздничные дни браконьерской вырубкой деревьев. Дома можно установить искусственную ёлку, а любители натуральных елей могут купить их на ёлочных базарах или законных основаниях срубить себе деревце в Ульянинском, Сергиево-Посадском и Дмитровском лесопитомниках», — сказала помощник участкового лесничего Наро-Фоминского филиала Мособллеса Ольга Дюбкина.
В ходе рейда водителям также раздавали памятки с информацией о местах легальной рубки новогодних деревьев.

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#наро-фоминск
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