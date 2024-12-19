Путин назвал одну из ключевых отраслей российской экономики

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей в экономике Российской Федерации. Не может не радовать, что оно развивается очень хорошими темпами.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, проходящей в московском Гостином дворе, которая в этом году совмещена с большой итоговой пресс-конференцией. В качестве главных моментов, характеризующих развитие отрасли, российский лидер назвал рост производства сельскохозяйственной продукции, составляющий 3% в год.
Также глава государства отметил, что в прошлом году Россия отправила на экспорт 66 миллионов тонн зерна. Для сравнения он привёл цифры 1986 года, когда СССР был вынужден закупить 35 миллионов тонн зерновых за рубежом. По словам Путина, Россия входит в число трёх крупнейших экспортеров продовольствия на мировой рынок, а по пшенице занимает первое место в мире.
Работа в сельском хозяйстве становится всё более интересной, это — индустрия, которая требует специалистов более высокого класса в разных областях — химии, биологии, генетике. Государство будет привлекать абитуриентов для поступления в вузы сельскохозяйственного направления, заключил президент.
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Также глава государства отметил, что в прошлом году Россия отправила на экспорт 66 миллионов тонн зерна. Для сравнения он привёл цифры 1986 года, когда СССР был вынужден закупить 35 миллионов тонн зерновых за рубежом. По словам Путина, Россия входит в число трёх крупнейших экспортеров продовольствия на мировой рынок, а по пшенице занимает первое место в мире.
Работа в сельском хозяйстве становится всё более интересной, это — индустрия, которая требует специалистов более высокого класса в разных областях — химии, биологии, генетике. Государство будет привлекать абитуриентов для поступления в вузы сельскохозяйственного направления, заключил президент.
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Александр Бойцов