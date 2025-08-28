Путин выразил соболезнования по поводу смерти журналиста Вышинского

28 августа 2025, 12:20

Президент Путин выразил соболезнования по поводу смерти Кирилла Вышинского

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин направил соболезнования коллективу медиагруппы «Россия сегодня» в связи со смертью её исполнительного директора Кирилла Вышинского.