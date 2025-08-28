Путин выразил соболезнования по поводу смерти журналиста Вышинского
Президент России Владимир Путин направил соболезнования коллективу медиагруппы «Россия сегодня» в связи со смертью её исполнительного директора Кирилла Вышинского.
Сообщение главы государства, опубликованное на сайте Кремля, отмечает, что память о Вышинском навсегда останется в сердцах знакомых и коллег; его назвали мужественным, сильным духом человеком и выдающимся журналистом.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова охарактеризовала кончину Вышинского как тяжёлую утрату для мировой журналистики, назвав его борцом за свободу слова и права человека.
Кирилл Вышинский скончался 23 августа в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни; ему было 58 лет. С 2014 года он возглавлял агентство «РИА Новости — Украина». В 2018 году Вышинского арестовали в Киеве по обвинениям в государственной измене и поддержке Донбасских республик, ему грозило до 15 лет лишения свободы; в 2019‑м он был освобождён в рамках обмена заключёнными и покинул Украину.
