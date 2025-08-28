В США усомнились в возможности встречи Путина и Зеленского

28 августа 2025, 10:23

Politico: Путин не встретится с Зеленским, чтобы не придавать ему легитимность

Фото: iStock/FabrikaCr

Президент России Владимир Путин вряд ли согласится на переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Американское издание Politico считает, что встреча глав государств маловероятна по двум причинам.





Во-первых, как говорится в материале, это придаст главе киевского режима политическую легитимность, с чем не согласится Кремль.



Во-вторых, такое решение идет вразрез со стратегией России в отношении президента США Дональда Трампа. По мнению авторов статьи, Москва выдвигает свои требования для диалога и тем самым пытается снизить риски резких действий американского политика.

«Путин вряд ли согласится на саммит [c Зеленским]. <…> Встреча на высшем уровне придала бы Зеленскому политическую легитимность, хотя Кремль уже давно утверждает, что у него ее нет», — пишет Politico.