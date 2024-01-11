Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Соломина

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актёра Юрия Соломина.
11 января стало известно о смерти советского и российского режиссёра, народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина. Ему было 88 лет. Причиной смерти стали последствия ранее перенесённого инсульта.
Путин выразил искренние соболезнования родным и близким Соломина. Глава государства подчеркнул, что уход из жизни выдающегося деятеля культуры стал невосполнимой утратой для всей России.
Помимо главы государства глубокие соболезнования выразила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Она отметила, что он останется любимым актёром для миллионов россиян.
Читайте также:
Умер художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин
Названа предварительная причина смерти Юрия Соломина
Глава Гильдии актёров кино РФ Гущина о Соломине: «Мы потеряли великого человека»
Путин выразил искренние соболезнования родным и близким Соломина. Глава государства подчеркнул, что уход из жизни выдающегося деятеля культуры стал невосполнимой утратой для всей России.
Читайте также:
Умер художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин
Названа предварительная причина смерти Юрия Соломина
Глава Гильдии актёров кино РФ Гущина о Соломине: «Мы потеряли великого человека»
Анастасия Чинкова