Россия стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции

Фото: сайт Кремля
Выручка России от зарубежных поставок продовольствия составила $43,5 млрд, передает ТАСС, ссылаясь на слова президента на встрече с аграриями в Ставрополе.
В ходе визита на агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» глава государства осмотрел теплицы для выращивания томатов, смог увидеть, какие современные технологии применяются для сбора овощей, а также пообщался с сотрудниками предприятия.
Тепличный комплекс «Солнечный дар» имеет круглогодичный производственный цикл и занимается выращиванием овощей в закрытом грунте. Строительство предприятия началось в 2016 году, финальная (четвёртая) очередь запущена в октябре 2023 года. Общая сумма инвестиций в создание комплекса составила 37,9 миллиарда рублей.
На предприятии применяются роботы для сбора овощей, они помогают людям в производственном процессе.
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Тепличный комплекс «Солнечный дар» имеет круглогодичный производственный цикл и занимается выращиванием овощей в закрытом грунте. Строительство предприятия началось в 2016 году, финальная (четвёртая) очередь запущена в октябре 2023 года. Общая сумма инвестиций в создание комплекса составила 37,9 миллиарда рублей.
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Мария Федоровцева