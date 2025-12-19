Путин заявил, что плохие события нельзя забывать
Если в 2025-м были плохие события, из них стоит сделать выводы, а не забывать. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.
По его словам, если какое-то событие хочется забыть, значит, «что-то не получилось или было плохо». Глава государства считает, что о таких моментах нужно помнить, чтобы исправлять ошибки.
Он также отметил, что этот год для него начался словно две или три недели назад. Однако, несмотря на свою быстротечность, он был насыщен событиями, большинство из которых — положительные.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» проводилась 19 декабря и продолжалась почти 4,5 часа. За это время президент России ответил более чем на 80 вопросов, поступивших от журналистов и жителей страны.
