Путин заявил, что плохие события нельзя забывать

19 декабря 2025, 19:12

Путин заявил, что из плохих событий нужно делать выводы

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Если в 2025-м были плохие события, из них стоит сделать выводы, а не забывать. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.