В России подорожает водка
Минимальные розничные цены на крепкий алкоголь повысятся в России с 1 января 2026 года. Соответствующий приказ Министерства финансов опубликован на официальном портале правовой информации.
Водка подорожает до 409 рублей за 0,5 литра. Таким образом, за последние два года минимальная цена на этот продукт выросла более чем на треть: в 2025-м ее поднимали с 299 до 349 рублей. Также до 605 рублей подорожает бренди, до 755 рублей — коньяк и виски. Кроме того, изменится минимальная закупочная цена на этиловый спирт — 84 рубля за литр.
Стоит отметить, что политика минимальных розничных цен на алкоголь действует в стране с 2009 года. Ее цель — борьба с нелегальным производством и сокращение потребления спиртного.
