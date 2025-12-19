В России подорожает водка

19 декабря 2025, 20:26

Минфин повысил минимальную цену на водку на 60 рублей

Фото: iStock/bhofack2

Минимальные розничные цены на крепкий алкоголь повысятся в России с 1 января 2026 года. Соответствующий приказ Министерства финансов опубликован на официальном портале правовой информации.