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Кадыров призвал чиновников погасить долги чеченцев в магазинах

Кадыров: Чиновники должны оплатить долги чеченцев в магазинах
03 апреля 2024, 23:30
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал чиновников погасить долги чеченцев перед магазинами. Об этой инициативе он рассказал в видеообращении в своем Telegram-канале.
Как отметил глава региона, из-за отсутствия материальной возможности многие люди вынуждены занимать деньги на покупку товаров.

«Будет хорошо, если каждый возьмет на себя участок и оплатит долги. Я отдам долги, которые есть в районе, в котором живу», – подчеркнул Кадыров.


Он напомнил, что в Чечне принято покупать товары «под тетрадь». Так, жители берут продукты в долг в небольших магазинах. Кадыров призвал чиновников поддержать чеченский народ во время Рамадана.

Ранее Кадыров поделился кадрами уничтожения ДРГ ВСУ на Белгородском направлении.

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Безработица в России в феврале снизилась до исторического минимума
Росстат: Уровень безработицы в РФ в феврале снизился до 2,8%
03 апреля 2024, 23:57

Фото: istock / fizkes

В феврале уровень безработицы в РФ снизился до исторического минимума в 2,8%. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата.
Уточняется, что в феврале безработными россиянам в возрасте старше 15 лет были 2,1 миллиона человек.
«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2024 года составил 2,8%», — сказано в сообщении.
Прошлый показатель исторического минимума уровня безработицы был зафиксирован в октябре 2023 года, тогда он достигал 2,9%, отмечается в источнике.

До этого Подмосковье возглавило рейтинг регионов по динамике рынка труда.

Ранее агентство Bloomberg списало, что российская экономика демонстрирует рост, несмотря на беспрецедентные санкции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#безработица
#россия
#работа
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Путин высоко оценил ход восстановления жилья и соцобъектов в новых регионах
Путин сообщил о восстановлении в Донбассе и Новороссии более 10 тысяч объектов
03 апреля 2024, 23:38

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе открытия социальных и жилых объектов в исторических регионах России в формате видеоконференции отметил положительные результаты в восстановлении инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский лидер завил о дальнейшей последовательной работе по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии, а также по их эффективной интеграции в общее социально-экономическое, административное, образовательное пространство РФ.

«Несмотря на непростую текущую ситуацию, мы строим и ремонтируем жилье, дороги, объекты социальной сферы, энергетики, инфраструктуры, учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта, налаживаем сельскохозяйственное, промышленное производство», — заявил глава государства.
Как утверждает Путин, за 2022—2023 годы восстановлено более 10 тысяч объектов.

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#рф
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Россия готова к диалогу по Украине, заявило Минобороны РФ
Минобороны РФ: Россия готова к диалогу по Украине
03 апреля 2024, 23:37

Фото: iStock/Diy13

В ходе разговора министра обороны России Сергея Шойгу и главы минобороны Франции Себастьяна Лекорню была отмечена готовность к диалогу по Украине, ​сообщает Минобороны РФ.
Глава ведомства отметил, что первоначальные условия урегулирования могут быть основаны на Стамбульской мирной инициативе.

Тем не менее «проведение встречи в Женеве без участия России – бессмысленно», – добавил Сергей Шойгу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые заявил о допустимости переговоров с Москвой до выхода республики на границы 1991 года. Он предположил, что российский лидер Владимир Путин готов к диалогу, если украинские войска достигнут границы в 2022 году.

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#россия
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Футуролог Кононов раскрыл главные пути развития человечества
Футуролог Кононов: будущее человечества в ИИ и космосе
03 апреля 2024, 23:37

Фото: iStock/forplayday

Футуролог Александр Кононов высказал мнение о том, что человечество сможет продолжить своё развитие и прогресс при условии, что исключит или минимизирует угрозы и преодолеет свою уязвимость.
Сделать это люди смогут с помощью развития новых технологи, в частности, искусственного интеллекта и космической экспансии.

«Нам надо поставить перед собой задачу неуничтожимости нашей цивилизации, а она может такой стать, будучи космической цивилизацией и преодолев уязвимости в нашем виде. Поэтому ожидается бурное развитие, особенно с совершенствованием ИИ, который позволит нам решать те задачи, которые на сегодняшний день кажутся неразрешимыми», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Кононов.

Ранее Александр Кононов выражал сомнения в том, что человечество в будущем потеряет контроль на ИИ и произойдёт восстание машин.

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#будущее
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Синоптик Вильфанд заявил о настоящем лете в Москве
03 апреля 2024, 23:14

Фото: iStock/batuhan toker

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о рекордно высоких для начала апреля температурах в Москве.
«За весь период инструментальных наблюдений в начале апреля еще не было таких высоких температур. И можно уверенно сказать, что в столицу пришла не весна, а настоящее лето! Вчера на нашей реперной станции на ВДНХ была зафиксирована температура в 23°C! Подобные значения характерны для первой декады июля!» — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Вильфанд.

Он объяснил такое погодное приходом воздушных масс в европейскую часть России из Африки.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что на следующей неделе москвичей ждёт почти 20-градусное потепление.

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#весна
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#погода
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Океанолог Мухаметов рассказал, как обезопасить себя от акул во время отдыха
Океанолог Мухаметов: Смотреть по сторонам постоянно
03 апреля 2024, 23:03

Фото: iStock/Oleh Tiurkin

Старший преподаватель кафедры океанологии МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов заявил, что на отдыхе необходимо быть предельно внимательным во время нахождения в воде, а при виде плавника акулы немедленно плыть к берегу.
«Смотреть по сторонам постоянно. Если увидели плавник, то эвакуироваться. Когда акула ищет жертву, она находится у поверхности воды, и плавник хорошо заметен. Когда она уже выбрала жертву и нападает, она подныривает и атакует из невидимой зоны», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Мухаметов.

Он добавил, что при непосредственном нападении спастись от акулы сложно, но можно. По его словам, если сильно ударить животное в нос или глаза, то она отстанет.

Кроме того, специалист заметил, что у акул нет цветного зрения, поэтому информация о притягательности для неё цветных купальных костюмов – миф.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков заявлял, что акулы в Красном море на побережьях курортов Египта начинают активизироваться и могут нападать на людей преимущественно с середины апреля.

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#акула
#животное
#море
#безопасность
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Журналист Херш: ЦРУ предупреждало РФ о теракте в «Крокусе» с пометкой «срочно»
03 апреля 2024, 23:02

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США якобы предупреждало власти России о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» с пометкой «срочно». Об этом он написал в своей колонке на интернет-портале Substack.
«Было больше предупреждений между разведками, по меньшей мере, одно было маркировано «срочно» и передавалось перед концертом от ЦРУ к российской разведке», — написал Херш.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что власти США пытались помочь предотвратить теракт в «Крокусе». Политик также подчеркивал, что США представили ясную и детальную информацию российским властям о террористической угрозе в отношении крупных собраний и концертов в Москве.

Газета The Washington Post также обнародовала сведения, что США предупреждали РФ за две недели до теракта и обозначали, что страшная трагедия может произойти именно в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

Президент РФ Владимир Путин 19 марта назвал предупреждения от США «попытками расшатать российское общество и дестабилизировать обстановку внутри страны». Подобные сообщения также называли «бесполезным и ничтожным инфошумом».

В среду 27 марта глава МИД Италии Антонио Таяни порекомендовал соотечественникам повременить с поездками в Москву из-за террористической обстановки.

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#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
#сша
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Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp по всему миру
03 апреля 2024, 22:36

Фото: iStock/Robert Way

Популярный мессенджер WhatsApp 3 апреля работает с большими сбоями. Об этом размещена информация на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Люди по всему миру оставляют тысячи жалоб на функционирование ряда сервисов Meta*. Помимо WhatsApp с перебоями работают Facebook и Instagram.

Наибольшее количество жалоб зафиксировано в Великобритании и США. На странице пресс-службы WhatsApp сообщили, что ведется мониторинг причин сбоя и его устранение.

Во вторник, 2 апреля, на массовые проблемы в работе жаловались пользователи мессенджера Телеграм. Самая распространённая неполадка была связана с отправкой аудио и медиафайлов.

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#сбой
#мессенджеры
#россия
#мир
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Член СПЧ Кабанов раскрыл цену гражданства РФ на чёрном рынке
Член СПЧ Кабанов о гражданстве РФ на черном рынке: В целом недорого
03 апреля 2024, 22:25

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Кирилл Кабанов сообщил, что на чёрном рынке осуществляется продажа российского гражданства, стоимость которого равна 300 тыс. рублей.
«Полный пакет документов на одного человека с патентом на работу и регистрацией можно купить примерно за 20-30 тыс. рублей. Цена зависит от региона. А гражданство — за 300 тыс. рублей. В целом недорого», — приводит NEWS.ru слова Кабанова.

Он добавил, что многие нелегальные мигранты в России пользуются социальными услугами, не имея при этом достоверных документов.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что некоторые украинские военнопленные просят российское гражданство. По его словам, уроженец Донбасса Валерий Шевченко, который добровольно сдался в плен и перешёл на сторону ВС РФ, уже получил российский паспорт.

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Некоторые украинские пленные просят российское гражданство

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#мигранты
#закон
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