Кадыров призвал чиновников погасить долги чеченцев в магазинах

Фото: сайт Кремля
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал чиновников погасить долги чеченцев перед магазинами. Об этой инициативе он рассказал в видеообращении в своем Telegram-канале.
Как отметил глава региона, из-за отсутствия материальной возможности многие люди вынуждены занимать деньги на покупку товаров.
Он напомнил, что в Чечне принято покупать товары «под тетрадь». Так, жители берут продукты в долг в небольших магазинах. Кадыров призвал чиновников поддержать чеченский народ во время Рамадана.
Ранее Кадыров поделился кадрами уничтожения ДРГ ВСУ на Белгородском направлении.
Читайте также:
Кадыров: бойцов «Ахмата», участвовавших в задержании террористов, наградили
Кадыров раскрыл цель врагов России после теракта в Красногорске
Кадыров призвал чеченских силовиков принять боевую готовность
«Будет хорошо, если каждый возьмет на себя участок и оплатит долги. Я отдам долги, которые есть в районе, в котором живу», – подчеркнул Кадыров.
Ранее Кадыров поделился кадрами уничтожения ДРГ ВСУ на Белгородском направлении.
Читайте также:
Кадыров: бойцов «Ахмата», участвовавших в задержании террористов, наградили
Кадыров раскрыл цель врагов России после теракта в Красногорске
Кадыров призвал чеченских силовиков принять боевую готовность
Александр Климов