Россиянка скончалась через два месяца после родов

KP.RU: В Казани женщина впала в кому после родов и умерла

В Казани скончалась 26-летняя женщина после родов. Об этом пишет kp.ru.





Виктория жила с мужем недалеко от Казани, наблюдалась по беременности в частной клинике, где врачи не находили отклонений. Рожать она планировала в роддоме.



За день до предполагаемой даты родов женщина почувствовала недомогание. В роддоме приняли решение о кесаревом сечении. Во время операции Виктория пожаловалась на нехватку воздуха и потеряла сознание. Ребенок родился здоровым.



Спустя час мужу сообщили о проблемах с тромбами у роженицы, позже — о повышенном сахаре. Медики, по данным издания, заявили: «Вот вам результат того, что вы наблюдаетесь в платных клиниках».



На следующий день пациентку перевезли в больницу. Выяснилось, что околоплодные воды попали в кровь, что вызвало аллергическую реакцию. Женщину ввели в медикаментозную кому, затем диагностировали отек мозга. В коме она провела два месяца.





«Я каждый день ходила в церковь, молилась, чтобы мою девочку спасли. Но этого не произошло», — рассказала мать погибшей.