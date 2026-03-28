Мощное наводнение накрыло российский регион
В Дагестане после мощных ливней произошло наводнение. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По его данным, наиболее тяжелая обстановка наблюдается в Махачкале. В столице республики подтопило десятки жилых домов, из-за непогоды также пропало электричество — без света остались более 60 тысяч человек.
В Дербенте реки вышли из берегов и затопили дороги, а на склонах сильные потоки сносили и переворачивали автомобили. В Хасавюрте обрушился железнодорожный мост. Поезд, который едва не оказался на нем в момент ЧП, теперь не может продолжить движение.
Все экстренные службы региона перевели в режим повышенной готовности. В настоящее время ведется работа по ликвидации последствий потопа.
Ранее сообщалось, что новорожденного ребенка обнаружили бездыханным на свалке в Дагестане.
