Юрист Гусятников объяснил, как платить меньше при отключении тепла

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Юрист Пётр Гусятников заявил, что отключение горячей воды и тепла является нарушением правил, поэтому за него можно требовать перерасчёт. Об этом пишет «Прайм».
Для фиксации низкой температуры или недостаточно горячей воды необходимо пригласить специалиста из управляющей компании, который составит соответствующий акт. Однако если в квартире установлены индивидуальные счетчики воды и тепла, перерасчёта не будет, так как сумма оплаты в таком случае определяется фактическим потреблением.
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