СМИ: Эр-Рияд отложил визит наследного принца в Лондон перед приездом Путина

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Наследный принц Саудовской Аравии перенес свою поездку в Великобританию незадолго до визита Владимира Путина в Эр-Рияд. Об этом сообщает Financial Times.
Отмечается, что чиновники Великобритании и Саудовской Аравии обсуждали визит в течение нескольких месяцев. Предполагаемой датой было назначено 3 декабря, однако на прошлой неделе данный план был отложен.
После чего депутаты-консерваторы сообщили, что перенос поездки, который практически совпал по времени с визитом Путина в Эр-Рияд, поднимает вопросы о прочности отношений Британии с Саудовской Аравией. Со стороны Саудовской Аравии связь между возникшей задержкой и приемом российского лидера в Эр-Рияде отрицают.
Ранее стало известно, что Путин посетил с рабочим визитом Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде глава государства встретился с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль-Саудом.
Также в этот день глава России прибыл в столицу ОАЭ Абу-Даби, где встретился с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Переговоры состоялись в формате рабочего завтрака, на них также присутствовали делегации.
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После чего депутаты-консерваторы сообщили, что перенос поездки, который практически совпал по времени с визитом Путина в Эр-Рияд, поднимает вопросы о прочности отношений Британии с Саудовской Аравией. Со стороны Саудовской Аравии связь между возникшей задержкой и приемом российского лидера в Эр-Рияде отрицают.
Также в этот день глава России прибыл в столицу ОАЭ Абу-Даби, где встретился с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Переговоры состоялись в формате рабочего завтрака, на них также присутствовали делегации.
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Екатерина Коршунова