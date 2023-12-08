В Кремле сообщили, когда Путин объявит свое решение по выборам

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сообщит о своем решении выдвигаться на выборах президента, когда посчитает нужным. Об этом Песков сообщил журналистам.
Напомним, Центральная избирательная комиссия утвердила трехдневное голосование на президентских выборах. Прежде Совет Федерации утвердил дату выборов президента России. Они состоятся 17 марта 2024 года.Однако, ЦИК разместила решение, согласно которому, голосование будет проводиться три дня: 15,16,17 марта.
Читайте также:
Выборы президента РФ впервые будут многодневными
СМИ: Эр-Рияд отложил визит наследного принца в Лондон перед приездом Путина
Минфин прогнозирует, что инфляция в 2024 году составит 4,5%
Екатерина Коршунова