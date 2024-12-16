Президент РФ вручил госнаграды победителям Паралимпиады

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
В Кремле Президент России Владимир Путин вручил государственные награды победителям XVII Паралимпийских летних игр в Париже, сообщило агентство ТАСС.
Медали ордена Почета и ордена Дружбы вручили 13 спортсменам. Ещё ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени удостоили президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павла Рожкова.
Орден Почета вручили победителям соревнований по плаванию с поражением опорно-двигательного аппарата, заслуженным мастерам спорта РФ: двукратный чемпион и серебряный призёр Роман Жданов, Дмитрий Черняев, Андрей Калина, а ещё двукратная чемпионка, серебряный и бронзовый призер Игр по плаванию лиц с интеллектуальными нарушениями, заслуженный мастер спорта Валерия Шабалина.
По итогам XVII Паралимпийских летних игр в Париже российские спортсмены завоевали 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые. В неофициальном медальном зачете по общему количеству медалей россияне расположились на восьмом общекомандном месте.
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Орден Почета вручили победителям соревнований по плаванию с поражением опорно-двигательного аппарата, заслуженным мастерам спорта РФ: двукратный чемпион и серебряный призёр Роман Жданов, Дмитрий Черняев, Андрей Калина, а ещё двукратная чемпионка, серебряный и бронзовый призер Игр по плаванию лиц с интеллектуальными нарушениями, заслуженный мастер спорта Валерия Шабалина.
По итогам XVII Паралимпийских летних игр в Париже российские спортсмены завоевали 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые. В неофициальном медальном зачете по общему количеству медалей россияне расположились на восьмом общекомандном месте.
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Ольга Енгалычева